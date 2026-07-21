Alla chiesa di Sant’Anna musica e spiritualità con la fisarmonica di Nadio Marenco

Durante il concerto alla chiesa di Sant’Anna, Nadio Marenco ha eseguito musica con la fisarmonica, coinvolgendo il pubblico presente. La rassegna “Stil Novo – I concerti di Sant’Anna”, ideata e diretta da Alessandro Bottelli, continua con questo nuovo appuntamento nel periodo delle feste patronali. La manifestazione si svolge nella parrocchia di Sant’Anna a Bergamo.

Prosegue, con un nuovo appuntamento concertistico, la rassegna “Stil Novo – I concerti di Sant’Anna”, ideata e diretta da Alessandro Bottelli in occasione delle feste patronali della parrocchia di Sant’Anna in Bergamo. Stavolta il protagonista del recital intitolato Sacri suoni d’aria – Concerto di soffi con le ali, in programma giovedì 23 luglio alle 20.45, sempre nella Parrocchiale, sarà Nadio Marenco, autentico fuoriclasse della fisarmonica. Dopo il diploma conseguito con lode al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Milano, ha avviato una carriera internazionale esibendosi come solista, in ensemble e con orchestre, e condividendo il... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Rest in God's Presence – Perpetual Adoration Live from St Benedict Abbey

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La sagra di Sant’Anna. Piatti prelibati, balli e ottima musicaLa sagra di Sant’Anna è iniziata con il tradizionale taglio del nastro e si svolge fino a domenica 26 luglio.

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#21luglio 1638, #Venezia: si stabilisce che il giorno di Sant’Anna ( #26luglio) sia festa di Palazzo. Dichiarata di precetto nel 1642 (obbligo di partecipare alla messa e astenersi dal lavoro), nel 1787 ritornerà ad essere solo di Palazzo x.com

Alla chiesa di Sant’Anna musica e spiritualità con la fisarmonica di Nadio MarencoGiovedì 23 luglio alle 20.45 il musicista terrà un recital alla chiesa parrocchiale di Sant'Anna a Bergamo per la rassegna Stil Novo, in cui i brani proposti disegnano un inedito percorso spirituale ... bergamonews.it

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