La sagra di Sant’Anna Piatti prelibati balli e ottima musica

Notizia in breve

La sagra di Sant’Anna è iniziata con il tradizionale taglio del nastro e si svolge fino a domenica 26 luglio. Durante l’evento, sono in programma spettacoli musicali, balli e degustazioni di piatti tipici. Le serate si svolgono lungo le rive del fiume Frigido, offrendo momenti di svago per visitatori e residenti. La manifestazione si protrae senza interruzioni, con eventi programmati per tutta la settimana.