La sagra di Sant’Anna Piatti prelibati balli e ottima musica
La sagra di Sant’Anna è iniziata con il tradizionale taglio del nastro e si svolge fino a domenica 26 luglio. Durante l’evento, sono in programma spettacoli musicali, balli e degustazioni di piatti tipici. Le serate si svolgono lungo le rive del fiume Frigido, offrendo momenti di svago per visitatori e residenti. La manifestazione si protrae senza interruzioni, con eventi programmati per tutta la settimana.
Taglio del nastro per l’attesissima sagra di Sant’Anna di Forno (nella foto): da domani fino a domenica 26 luglio si susseguiranno senza sosta giorni di musica, gastronomia e serate di fresco relax sulle sponde del Frigido. L’aspetto gastronomico richiama moltissime persone: quintali di tordelli che vantano la DeCo, capra in umido piatto tipico di Forno, assaggi di formaggi caprini e miele locale per concludere con la tradizionale torta di riso. Tuttavia, quest’anno, anche la sagra di Canevara si fonde con quella di Forno con le sue specialità tra cui lo stinco alla santese e baccalà marinato. Piatti prelibati unici arricchiti dalle erbe profumate delle Apuane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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