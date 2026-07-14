Feux d’artifice alla Chiesa di Sant’Anna concerto di sax e organo tra classica e jazz
Durante le festività patronali di una parrocchia di Bergamo, si è tenuto il concerto di apertura della terza edizione di Stil Novo – I concerti di Sant’Anna. L’evento ha visto esibirsi musicisti con un repertorio che spazia tra musica classica e jazz, utilizzando strumenti come il sax e l’organo. La serata si è svolta presso la chiesa di Sant’Anna, coinvolgendo il pubblico in un appuntamento musicale.
Al via la terza edizione di Stil Novo – I concerti di Sant’Anna, un ciclo di due appuntamenti musicali che nasce in occasione delle feste patronali di una delle parrocchie più densamente popolate di Bergamo. La manifestazione, ideata e diretta da Alessandro Bottelli sarà inaugurata venerdì 17 luglio ( alle 20.45, Chiesa parrocchiale di Sant’Anna ) dal concerto Feux d’artifice tenuto dall’inedito duo formato da Salvatore Castellano ai saxofoni e da Ivan Ronda alla consolle del prestigioso organo a due tastiere firmato nel 1857 dai Fratelli Serassi. In programma, brani di Johann Sebastian Bach ( Fantasia e Fuga in la minore BWV 561 per organo, “in cui si alternano – scrive Fernando Germani – passaggi virtuosistici, contrappuntistici, recitativi, richiami di temi, ecc. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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