Alimentare l' odio è da irresponsabili Meloni contro la sinistra

Da iltempo.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La presidente del Consiglio ha commentato l’incidente avvenuto a Bologna, definendolo inaccettabile. Sui social, ha sottolineato l’importanza di verificare con il massimo rigore eventuali responsabilità riguardo al decesso di una persona. Meloni ha anche criticato chi alimenta l’odio, definendolo irresponsabile. La sua dichiarazione si concentra sulla richiesta di indagini accurate e sulla condanna di comportamenti dannosi.

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"Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che sui social aggiunge: "Sul decesso di Abderrahim Fakir è doveroso che vengano accertate eventuali responsabilità con il massimo rigore. La verità va ricercata fino in fondo, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno. Ma nulla può giustificare la violenza contro le Forze dell'Ordine. Chi ha scelto di usare questa vicenda come pretesto per mettere a ferro e fuoco la città, aggredire gli agenti e seminare violenza, mettendo a rischio anche l'incolumità di cittadini del tutto estranei ai disordini, non cercava la verità: cercava lo scontro".      ... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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