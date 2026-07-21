Alga tossica a Marina di Pisa cos'è l'Ostreopsis ovata e quali sono i rischi per la salute

Un'area di Marina di Pisa è stata interessata dalla presenza di alga tossica Ostreopsis ovata, segnalata recentemente dopo la Puglia. I rilievi di ARPAT sul litorale hanno confermato la presenza di questa alga, nota per produrre tossine che possono causare irritazioni cutanee, problemi respiratori e altri disturbi. Non sono stati riportati casi gravi, ma le autorità hanno avviato controlli e monitoraggi per valutare la situazione.

Dopo la Puglia, l'alga tossica Ostreopsis ovata è stata segnalata anche in Toscana, in una zona a Marina di Pisa. Secondo i dati ARPAT sul litorale pisano ci sarebbe una concentrazione maggiore della norma e il comune invita a monitorare lo stato dell'acqua sul sito ufficiale, per evitare di incorrere in sintomi come febbre, nausea o difficoltà respiratorie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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