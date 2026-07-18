Marina di Pisa concentrazioni di alga tossica oltre i limiti | i rischi per la salute

Notizia in breve

A Marina di Pisa, le analisi hanno rilevato concentrazioni di alga tossica superiori ai limiti stabiliti. I campionamenti sono stati effettuati in risposta all’allarme sull’aumento delle temperature marine. I risultati confermano la presenza di questa alga, che può rappresentare un rischio per la salute umana e l’ambiente marino. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano eventuali interventi per limitare i rischi. I dati sono stati comunicati alle istituzioni competenti.