Marina di Pisa concentrazioni di alga tossica oltre i limiti | i rischi per la salute
A Marina di Pisa, le analisi hanno rilevato concentrazioni di alga tossica superiori ai limiti stabiliti. I campionamenti sono stati effettuati in risposta all’allarme sull’aumento delle temperature marine. I risultati confermano la presenza di questa alga, che può rappresentare un rischio per la salute umana e l’ambiente marino. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano eventuali interventi per limitare i rischi. I dati sono stati comunicati alle istituzioni competenti.
Pisa, 18 luglio 2026 - A distanza di appena un giorno dall'allarme lanciato dagli esperti dell'Università sulle conseguenze del mare sempre più caldo, arrivano le prime conferme dai monitoraggi. Il Comune di Pisa ha infatti reso noto che gli ultimi campionamenti effettuati da Arpat sul litorale hanno rilevato una concentrazione della microalga Ostreopsis ovata superiore ai valori di riferimento nel tratto di costa di Marina di Pisa compreso tra piazza delle Baleari e piazza Sardegna, all'altezza di via della Repubblica Pisana. Si tratta di un valore che non rende necessaria, al momento, alcuna misura di intervento. Per precauzione, in attesa... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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