Alga tossica in Puglia segnalata a Molfetta Torre Canne Giovinazzo e Porto Badisco | quali sono i sintomi

Da virgilio.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In diverse zone della costa pugliese, tra cui Molfetta, Torre Canne, Giovinazzo e Porto Badisco, è stata segnalata la presenza di Ostreopsis ovata, una microalga potenzialmente tossica. La presenza di questa alga è stata monitorata da Arpa Puglia durante l’estate. Non sono stati comunicati casi di intossicazione, ma si raccomanda di prestare attenzione ai sintomi come irritazione agli occhi, alla pelle e alle vie respiratorie.

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Torna l’attenzione sull’alga tossica in Puglia. In diversi tratti della costa regionale è stata rilevata la presenza di Ostreopsis ovata, una microalga potenzialmente tossica monitorata da Arpa Puglia durante la stagione estiva. I controlli effettuati nella prima metà di luglio 2026 hanno classificato in rosso quattro punti di prelievo: Torre Canne, Molfetta, Giovinazzo e Porto Badisco. In caso di presenza di questa tossina, i sintomi vanno dalle dermatiti alle bronchiti. Alga tossica in Puglia, i controlli Cos'è l’alga tossica Ostreopsis ovata Alga tossica in Puglia, i sintomi La situazione in Puglia Alga tossica in Puglia, i controlli Come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, a Torre Canne, Molfetta, Giovinazzo e Porto Badisco la concentrazione della microalga nella colonna d’acqua è stata giudicata “molto abbondante”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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