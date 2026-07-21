Alex Favaro morto in un canale a Mirano investigatori bloccano il funerale | indagini su una lite prima del decesso

Il corpo di un giovane di 24 anni è stato ritrovato in un canale a Mirano l’11 luglio. Le autorità hanno sospettato un’aggressione e hanno avviato indagini su una lite avvenuta prima del decesso. I funerali sono stati inizialmente autorizzati, poiché si ipotizzava un malore come causa della morte. Tuttavia, le autorità hanno ora bloccato le esequie mentre proseguono le verifiche.

Si ipotizza l'aggressione per Alex Favaro, il 24enne il cui corpo senza vita era stato trovato in un canale a Mirano l'11 luglio scorso. Inizialmente erano stati autorizzati i funerali poiché la pista considerata dai primi istanti era stata quella del malore fatale. La testimonianza di alcuni conoscenti però ha imposto la necessità di effettuare l'autopsia sul cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CADAVERE DI UN UOMO NEL MUSON, MA NESSUNA DENUNCIA DI SCOMPARSA: E' GIALLO | 11/07/2026

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