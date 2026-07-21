Alessandra salta più in alto di tutti Argento europeo tra le under 18 | Gara meravigliosa che emozione
Una quindicenne atleta italiana ha conquistato il secondo posto nel salto in alto ai Campionati Europei under 18 a Rieti, diventando vice campionessa europea. La giovane, tesserata con l’Atletica Bondeno, ha superato tutti in altezza durante la finale, ottenendo un risultato che ha definito “meraviglioso”. La gara si è svolta domenica e ha suscitato emozione nel pubblico e tra gli addetti ai lavori.
Alessandra Bighi è vice campionessa europea. Una domenica speciale per la quindicenne atleta di Ostellato, tesserata con l’Atletica Bondeno, che ha raggiunto un risultato importante con la nazionale italiana, concludendo al secondo posto nella finale di salto in alto del Campionato Europeo under 18 a Rieti. Alessandra Bighi, conquista l’argento con il personale di 1,82 metri migliorandosi di cinque centimetri, superata all’ultimo salto dalla polacca Karina Nizynska (1,84). Una finale vibrante in cui l’azzurra sfiora il successo e riscrive due volte il suo primato con 1,80 alla terza prova e 1,82 alla seconda, dopo averlo pareggiato con 1,77 al terzo e ultimo tentativo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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