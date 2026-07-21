Alessandra salta più in alto di tutti Argento europeo tra le under 18 | Gara meravigliosa che emozione

Notizia in breve

Una quindicenne atleta italiana ha conquistato il secondo posto nel salto in alto ai Campionati Europei under 18 a Rieti, diventando vice campionessa europea. La giovane, tesserata con l’Atletica Bondeno, ha superato tutti in altezza durante la finale, ottenendo un risultato che ha definito “meraviglioso”. La gara si è svolta domenica e ha suscitato emozione nel pubblico e tra gli addetti ai lavori.