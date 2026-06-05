Gaetano Cirivello | l’argento europeo a 18 anni la pazienza dei campioni e il futuro dell’Italia

Da oasport.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A soli 18 anni, un giovane atleta ha vinto una medaglia di argento ai campionati europei. La premiazione si è svolta ieri, con il pubblico che ha applaudito il suo risultato. La vittoria arriva dopo anni di allenamenti intensi e dedizione costante. L’atleta, ancora studente, ha mostrato grande calma e determinazione durante la competizione. La medaglia europea rappresenta un risultato importante nel suo percorso sportivo.

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