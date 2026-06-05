Gaetano Cirivello | l’argento europeo a 18 anni la pazienza dei campioni e il futuro dell’Italia
A soli 18 anni, un giovane atleta ha vinto una medaglia di argento ai campionati europei. La premiazione si è svolta ieri, con il pubblico che ha applaudito il suo risultato. La vittoria arriva dopo anni di allenamenti intensi e dedizione costante. L’atleta, ancora studente, ha mostrato grande calma e determinazione durante la competizione. La medaglia europea rappresenta un risultato importante nel suo percorso sportivo.
Waterpolo Preview! Scattano le semifinali scudetto Alessia Millo analizza il torneo femminile A soli 18 anni è già riuscito a conquistare una medaglia che pochi atleti riescono a ottenere in un’intera carriera. Nella nuova puntata di FOCUS protagonista è Gaetano Cirivello, giovane talento del taekwondo italiano e fresco vicecampione d’Europa senior 2026, grazie allo straordinario argento conquistato agli Europei di Monaco di Baviera.?? Un risultato che lo ha proiettato tra i protagonisti del panorama continentale e che conferma il valore di una generazione azzurra sempre più competitiva ai massimi livelli internazionali.??? Si parla di allenamenti, sacrifici, gestione delle aspettative, pressione agonistica e dei grandi obiettivi che attendono uno dei prospetti più interessanti del taekwondo italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Gaetano Cirivello: l'argento europeo a 18 anni, la pazienza dei campioni e il futuro dell'Italia
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