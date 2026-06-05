Gaetano Cirivello | l’argento europeo a 18 anni la pazienza dei campioni e il futuro dell’Italia

Notizia in breve

A soli 18 anni, un giovane atleta ha vinto una medaglia di argento ai campionati europei. La premiazione si è svolta ieri, con il pubblico che ha applaudito il suo risultato. La vittoria arriva dopo anni di allenamenti intensi e dedizione costante. L’atleta, ancora studente, ha mostrato grande calma e determinazione durante la competizione. La medaglia europea rappresenta un risultato importante nel suo percorso sportivo.