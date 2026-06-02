Durante la Festa della Repubblica, le ricerche online relative alla ricorrenza sono risultate particolarmente basse in Trentino Alto Adige, rispetto ad altre regioni. Google ha comunque dedicato un doodle con il tricolore in occasione del 2 giugno. I dati mostrano una diminuzione delle ricerche rispetto agli anni precedenti, senza specificare i motivi di questa flessione. La celebrazione è comunque stata accompagnata dalla presenza di contenuti dedicati sul motore di ricerca.

Mentre Google celebra la ricorrenza del 2 giugno con un doodle apposito dove il tricolore sventola in un cielo azzurro, per rammentare agli utenti italiani che utilizzano la barra di ricerca più famosa al mondo che oggi ricorre la Festa della Repubblica, è interessante andare a curiosare proprio tra gli interessi e le curiosità manifestate in rete nelle ultime ventiquattro a proposito dell’ottantesimo anniversario della nascita dell’Italia repubblicana. Intanto, nella classifica delle prime dieci regioni italiane dove sono state effettuate il maggior numero di ricerche con la parola chiave Repubblica, troviamo il Lazio, la Sicilia, la Puglia, il Molise e l’Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Festa della Repubblica, il dato che sorprende: in Trentino Alto Adige le ricerche più basse. Tutti i numeri

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Reaction To (Festa Della Repubblica) Italys Hell March - 2024

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