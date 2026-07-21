Un eurodeputata del Partito Democratico ha ricevuto una lettera contenente minacce e una foto di un uomo con un’arma da fuoco tra le mani. La politica ha dichiarato di non lasciarsi intimidire. La lettera e la foto sono state consegnate alle autorità competenti per le verifiche del caso. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine, che stanno indagando sull’episodio.

L'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti ha ricevuto una lettera contenente minacce e una foto raffigurante un uomo con un'arma da fuoco tra le mani. Lo riferiscono fonti vicine alla politica vicentina, le quali spiegano che la firma in calce riporta la dicitura «Potere al Popolo». «Ho subito denunciato l’accaduto alla procura di Vicenza- dice Moretti- non sono una che si spaventa, né che si è mai fatta intimorire dalle numerose minacce violente ricevute». «Anche questa volta - ha aggiunto - continuerò nel mio lavoro, con serietà e impegno, portando avanti le battaglie che mi caratterizzano. Ho sporto denuncia perché penso che gli autori di simili gesti vadano puniti come prevede la legge. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Alessandra Moretti, all'eurodeputata Pd recapita una lettera con minacce e una foto di un uomo armato: «Non mi faccio intimorire»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lettera con minacce all'eurodeputata Pd Moretti per l'attività su vaccini e migranti: "Firmata Potere al Popolo"Un eurodeputata del Pd ha ricevuto una lettera con minacce e una foto di un uomo che brandisce un'arma da fuoco.

Alessandra Moretti del Pd minacciata per le frasi su vaccini e migranti, "lettera firmata Potere al Popolo"Una lettera minatoria è stata inviata a un europarlamentare del Pd, accusata di aver espresso opinioni sui vaccini e sui migranti.

Argomenti più discussi: Lettera minatoria alla dem Moretti: Firmata Potere al Popolo, minacce per attività su vaccini e migranti; Fedez in pronto soccorso a Milano, rapper arrivato in ambulanza.

Alessandra Moretti, all'eurodeputata Pd recapita una lettera con minacce e una foto di un uomo armato: Non mi faccio intimorireL'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti ha ricevuto una lettera contenente minacce e una foto raffigurante un uomo con un'arma da fuoco tra le mani. Lo riferiscono fonti vicine a ... corrieredelveneto.corriere.it

Lettera di minacce all'eurodeputata Moretti: Ho subito denunciato, non mi faccio intimidireVICENZA - L'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti ha ricevuto una lettera contenente minacce e una foto raffigurante un uomo con un'arma da fuoco tra le mani. Lo riferiscono ... ilgazzettino.it