Alberto Caporello muore in vacanza a Sharm el-Sheikh | malore fatale davanti alla moglie in hotel

Da ilgazzettino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 64 anni è morto improvvisamente durante le vacanze a Sharm el-Sheikh, in Egitto. È deceduto nel suo hotel, davanti alla moglie, a causa di un malore fatale. La morte si è verificata poche ore dopo il suo arrivo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali. La salma è stata sottoposta alle procedure di rito, mentre la famiglia si trova ancora in attesa di ulteriori accertamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BOVOLENTA (PADOVA) - Muore improvvisamente durante le vacanze sul Mar Rosso: Alberto Caporello, 64 anni, volto noto del mondo musicale padovano, è mancato in poche ore mentre si trovava in ferie a Sharm El Sheikh, in Egitto con la moglie Ornella Moressa. La coppia vive da una quindicina d’anni a Bovolenta, ma Caporello era originario di Padova e la consorte, che è una insegnante in quiescenza, proviene dalla zona termale. I due sono abituali frequentatori della nota località affacciata sul Mar Rosso, dove erano giunti ai primi di luglio. La tragedia Venerdì 10, Alberto ha accusato un malore improvviso, cadendo a terra nella camera dell’albergo dove era presente anche la moglie Ornella. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

alberto caporello muore in vacanza a sharm el sheikh malore fatale davanti alla moglie in hotel
© Ilgazzettino.it - Alberto Caporello muore in vacanza a Sharm el-Sheikh: malore fatale davanti alla moglie in hotel
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cosa è successo al figlio di Paola Caruso: “Da una vacanza a Sharm el-Sheikh all’incubo della mia vita”Nel 2022, durante un soggiorno a Sharm el-Sheikh, il figlio dell’ex modella si è ammalato di febbre alta.

Inizio del Forum delle autorità elettorali africane a Sharm el-Sheikh: un nuovo capitolo.Le delegazioni delle autorità elettorali di diversi Paesi africani sono arrivate all’aeroporto internazionale di Sharm el-Sheikh, dove si svolge la...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web