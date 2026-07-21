Un uomo di 64 anni è morto improvvisamente durante le vacanze a Sharm el-Sheikh, in Egitto. È deceduto nel suo hotel, davanti alla moglie, a causa di un malore fatale. La morte si è verificata poche ore dopo il suo arrivo. La notizia è stata confermata dalle autorità locali. La salma è stata sottoposta alle procedure di rito, mentre la famiglia si trova ancora in attesa di ulteriori accertamenti.

BOVOLENTA (PADOVA) - Muore improvvisamente durante le vacanze sul Mar Rosso: Alberto Caporello, 64 anni, volto noto del mondo musicale padovano, è mancato in poche ore mentre si trovava in ferie a Sharm El Sheikh, in Egitto con la moglie Ornella Moressa. La coppia vive da una quindicina d’anni a Bovolenta, ma Caporello era originario di Padova e la consorte, che è una insegnante in quiescenza, proviene dalla zona termale. I due sono abituali frequentatori della nota località affacciata sul Mar Rosso, dove erano giunti ai primi di luglio. La tragedia Venerdì 10, Alberto ha accusato un malore improvviso, cadendo a terra nella camera dell’albergo dove era presente anche la moglie Ornella. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Alberto Caporello muore in vacanza a Sharm el-Sheikh: malore fatale davanti alla moglie in hotel

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cosa è successo al figlio di Paola Caruso: “Da una vacanza a Sharm el-Sheikh all’incubo della mia vita”Nel 2022, durante un soggiorno a Sharm el-Sheikh, il figlio dell’ex modella si è ammalato di febbre alta.

Inizio del Forum delle autorità elettorali africane a Sharm el-Sheikh: un nuovo capitolo.Le delegazioni delle autorità elettorali di diversi Paesi africani sono arrivate all’aeroporto internazionale di Sharm el-Sheikh, dove si svolge la...