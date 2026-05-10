Nel 2022, durante un soggiorno a Sharm el-Sheikh, il figlio dell’ex modella si è ammalato di febbre alta. Un medico presente sul luogo ha visitato il ragazzo e ha deciso di somministrargli un'iniezione per abbassare la febbre. La vicenda è stata successivamente raccontata dalla madre, descrivendo l’esperienza come un vero e proprio incubo.

Nel 2022, durante una vacanza a Sharm el-Sheikh, il figlio di Paola Caruso, Michele ha una febbre alta e viene visitato da un medico sul posto, che propone un’iniezione per farla scendere. Dopo quella somministrazione, secondo il racconto di Paola, il bambino comincia ad avere seri problemi a una gamba: prova ad alzarsi, cade e la gamba non risponde come prima. In ospedale le viene detto che c’è una lesione importante al nervo sciatico. Da quel momento, cambia tutto: Michele riesce a camminare solo con l’aiuto di un tutore e inizia un percorso fatto di visite specialistiche e riabilitazione. Rientrata in Italia, Paola racconta una sequenza di consulti e tentativi per capire che cosa si potesse fare.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa è successo al figlio di Paola Caruso: “Da una vacanza a Sharm el-Sheikh all’incubo della mia vita”

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