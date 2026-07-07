Inizio del Forum delle autorità elettorali africane a Sharm el-Sheikh | un nuovo capitolo

Notizia in breve

Le delegazioni delle autorità elettorali di diversi Paesi africani sono arrivate all’aeroporto internazionale di Sharm el-Sheikh, dove si svolge la decima edizione del Forum continentale. L’evento è iniziato con l’accoglienza delle delegazioni, che si sono radunate nella località egiziana. Le autorità partecipanti si sono riunite per discutere di questioni legate alla gestione delle elezioni in Africa.