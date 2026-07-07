Inizio del Forum delle autorità elettorali africane a Sharm el-Sheikh | un nuovo capitolo
Le delegazioni delle autorità elettorali di diversi Paesi africani sono arrivate all’aeroporto internazionale di Sharm el-Sheikh, dove si svolge la decima edizione del Forum continentale. L’evento è iniziato con l’accoglienza delle delegazioni, che si sono radunate nella località egiziana. Le autorità partecipanti si sono riunite per discutere di questioni legate alla gestione delle elezioni in Africa.
Sharm El-Sheikh ospita il Forum delle Autorità Elettorali Africane. SHARM EL-SHEIKH (EGITTO) – L’aeroporto internazionale di Sharm el-Sheikh ha accolto con entusiasmo le delegazioni partecipanti alla decima edizione del Forum continentale delle autorità di gestione elettorale dei Paesi africani. Questo importante evento, che si svolge il 6 e 7 luglio, intende porre l’accento sulle questioni centrali legate ai processi elettorali in Africa. Secondo quanto dichiarato dall’Autorità nazionale egiziana per i media, l’Autorità nazionale per le elezioni ha svolto tutte le operazioni necessarie per garantire un’accoglienza efficiente delle delegazioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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