Inizio del Forum delle autorità elettorali africane a Sharm el-Sheikh | un nuovo capitolo

Da napolipiu.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le delegazioni delle autorità elettorali di diversi Paesi africani sono arrivate all’aeroporto internazionale di Sharm el-Sheikh, dove si svolge la decima edizione del Forum continentale. L’evento è iniziato con l’accoglienza delle delegazioni, che si sono radunate nella località egiziana. Le autorità partecipanti si sono riunite per discutere di questioni legate alla gestione delle elezioni in Africa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sharm El-Sheikh ospita il Forum delle Autorità Elettorali Africane. SHARM EL-SHEIKH (EGITTO) – L’aeroporto internazionale di Sharm el-Sheikh ha accolto con entusiasmo le delegazioni partecipanti alla decima edizione del Forum continentale delle autorità di gestione elettorale dei Paesi africani. Questo importante evento, che si svolge il 6 e 7 luglio, intende porre l’accento sulle questioni centrali legate ai processi elettorali in Africa. Secondo quanto dichiarato dall’Autorità nazionale egiziana per i media, l’Autorità nazionale per le elezioni ha svolto tutte le operazioni necessarie per garantire un’accoglienza efficiente delle delegazioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

inizio del forum delle autorit224 elettorali africane a sharm el sheikh un nuovo capitolo
© Napolipiu.com - Inizio del Forum delle autorità elettorali africane a Sharm el-Sheikh: un nuovo capitolo.
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cosa è successo al figlio di Paola Caruso: “Da una vacanza a Sharm el-Sheikh all’incubo della mia vita”Nel 2022, durante un soggiorno a Sharm el-Sheikh, il figlio dell’ex modella si è ammalato di febbre alta.

Fast Forever: Vin Diesel annuncia l’inizio delle riprese del capitolo finaleVin Diesel ha annunciato l’avvio delle riprese di Fast Forever, il capitolo finale della saga Fast & Furious.

Argomenti più discussi: Economia sociale: Intrapresa la strada giusta, attendiamo passi importanti; Il Nordest alla sfida dei cantieri: il forum Nem sulle infrastrutture; Cnpr forum: acqua emergenza da gestire o risorsa su cui investire?; Forum ANSA con il ministro Tommaso Foti sulla scadenza del Pnrr.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web