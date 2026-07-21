La Campania ha ottenuto un riconoscimento nel settore turistico: il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento è stato premiato come uno dei migliori hotel a 4 stelle alla 68ª edizione degli Star Awards di Forbes. In un anno in cui l’Italia ha avuto meno riconoscimenti in questo settore, questa struttura è stata selezionata tra le eccellenze. Il premio riguarda la categoria alberghiera e si basa su valutazioni di qualità e servizi offerti.

In un anno in cui le stelle di Forbes hanno brillato un po’ meno per l’Italia, la Campania ha piazzato una sua eccellenza, il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, tra le “4 stelle” della 68° edizione degli Star Awards. E ancor di più ha fatto tra i “Recommended”, dove tra sei riconoscimenti quattro sono andate a strutture campane (il Grand Hotel Parker’s di Napoli, l’Hotel Mediterraneo di Sorrento, l’Hotel Villa Franca in Costiera Amalfitana e il Punta Tragara Hotel a Capri). Con queste new entry l’Italia arriva a 92 hotel premiati da Forbes, fra 5 e 4 stelle e Recommended. I riconoscimenti segnalano come nel segmento del lusso la Campania stia giocando un ruolo di primo piano mettendo insieme location, strutture e accessibilità. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Alberghi, voli e servizi: la sfida della Campania nel turismo ?luxury?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Turismo, dal Cile all’India fino a Dubai: la «mappa» degli stagionali che salvano gli alberghiGli hotel di molte destinazioni turistiche stanno beneficiando di un cambiamento nelle abitudini di soggiorno.

La Via Francigena conquista i viaggiatori: boom del turismo lento e riscoperta della CampaniaIl turismo lungo la Via Francigena sta registrando un aumento significativo, con un incremento del 30% di pellegrini rispetto allo scorso anno.

Argomenti più discussi: Dal caro voli agli hotel più costosi: come sono cambiate le vacanze degli italiani in dieci anni; Vacanze sempre più care, gli italiani si ingegnano con diversi cambiamenti. Quanti restano a casa; Caro vacanze 2026, voli quasi triplicati in dieci anni: salgono anche traghetti e alberghi; Vacanze sempre più care: voli, traghetti e alberghi schizzano alle stelle.

Voli, aumenti fino al 443% dei servizi extra: dai bagagli alla scelta del posto, ecco tutti i nuovi costi nascosti con il caro carburanteLa crisi del trasporto aereo, tra caro-carburante e crollo della domanda per alcune destinazioni, rischia di portare questa estate ad un incremento dei costi dei biglietti aerei, soprattutto a causa ... ilmessaggero.it