Turismo dal Cile all’India fino a Dubai | la mappa degli stagionali che salvano gli alberghi

Gli hotel di molte destinazioni turistiche stanno beneficiando di un cambiamento nelle abitudini di soggiorno. In passato, i visitatori si spostavano di pochi chilometri per evitare i picchi di afflusso, ma ora si assistono a spostamenti più lunghi tra paesi e continenti. Dal Cile all’India e fino a Dubai, le catene alberghiere segnalano una variazione nei periodi di alta stagione, con alcuni clienti che preferiscono viaggi più lontani o differiti nel tempo. Questa tendenza sta influenzando le strategie di gestione e di offerta delle strutture ricettive.

C’erano una volta «quelli della zona», ai quali nei periodi di maggior afflusso turistico bastava davvero spostarsi di qualche chilometro. Ora, invece, bisogna spesso andarseli a prendere anche «dall’altra parte del mondo» pur di trovarli: parlano le lingue più disparate i «soldati» che compongono l’esercito veneto degli stagionali (oltre 65 mila lo scorso anno, di cui il 30% stranieri) e che, impiegati dalle Dolomiti bellunesi ai litorali veneziani principalmente negli alberghi, aiutano a sopperire le fisiologiche carenze, ulteriormente acuitesi negli ultimi anni. L’ultimo «caso» riguarda i venti lavoratori provenienti dall’India reclutati... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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