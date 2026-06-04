La Via Francigena conquista i viaggiatori | boom del turismo lento e riscoperta della Campania

Il turismo lungo la Via Francigena sta registrando un aumento significativo, con un incremento del 30% di pellegrini rispetto allo scorso anno. Molti percorrono i tratti della campagna campana, riscoprendone i paesaggi e i borghi storici. Le strutture ricettive lungo il percorso segnalano un aumento delle prenotazioni, soprattutto in piccoli hotel e agriturismi. Le autorità locali riferiscono che il flusso di visitatori si concentra tra aprile e ottobre.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Chi si prende cura di coloro che curano?... 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

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