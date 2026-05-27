Le forze israeliane hanno eliminato anche il nuovo leader militare di Hamas, considerato l'ultimo stratega coinvolto nell’attacco del 7 ottobre. La campagna militare prosegue e ha colpito diversi obiettivi nella regione, riducendo ulteriormente la leadership militare del gruppo. Finora sono stati annientati vari membri chiave della struttura militare di Hamas. Non ci sono informazioni su eventuali sopravvissuti tra i leader colpiti.

La leadership militare di Hamas continua a essere decimata dagli attacchi israeliani. Le Forze di Difesa Israeliane hanno confermato l’eliminazione di Mohammed Odeh, considerato il nuovo capo dell’ala militare dell’organizzazione nella Striscia di Gaza dopo la morte del suo predecessore Izz ad-Din Haddad, avvenuta appena dieci giorni fa. Anche Hamas, nelle ore successive, ha ammesso la morte del comandante. Secondo quanto riferito dall’ IDF e dallo Shin Bet, l’operazione è stata il risultato di mesi di attività di intelligence e sorveglianza, condotte per ricostruire gli spostamenti di Odeh e della sua cerchia più stretta. Il raid avrebbe colpito alcune infrastrutture utilizzate da Hamas nel cuore di Gaza City, area nella quale il dirigente del movimento islamista era solito rifugiarsi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Gaza, eliminato anche il nuovo capo di Hamas (era l’ultimo stratega della strage del 7 ottobre)

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Eliminato a Gaza il capo militare di Hamas. Uccisi nell'attacco dell'Idf anche la moglie e i figli

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