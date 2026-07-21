Al Giffoni Festival l’esposizione dell’auto distrutta della scorta di Falcone
Domani sarà esposta nel Giffoni Village, a Giffoni Valle Piana, un’auto distrutta appartenente alla scorta di un magistrato ucciso. La teca, visibile per tutta la giornata, riproduce il veicolo coinvolto in un attentato. L’esposizione fa parte di un’iniziativa dedicata alla memoria delle vittime della mafia. La vettura è stata sottoposta a restauro e mostra i danni subiti nell’attentato. L’evento mira a mantenere vivo il ricordo delle vittime e delle circostanze dell’attentato.
Tempo di lettura: < 1 minuto Per l’intera giornata di domani resterà esposta nel Giffoni Village, a Giffoni Valle Piana nel Salernitano, la teca ‘Quarto Savona Quindici’, l’auto distrutta su cui viaggiava Antonio Montinaro, capo scorta del giudice Falcone, morto con Vito Schifani, Rocco di Cillo ed i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo nella strage di Capaci il 23 maggio del 1992. La teca potrà essere visitata dai giovani, dalle famiglie e da tutti i partecipanti al festival, offrendo – viene spiegato in un comunicato – “un’occasione di memoria e di educazione ai valori della legalità attraverso uno dei simboli più significativi della storia recente del Paese”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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