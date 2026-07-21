Al Giffoni Festival l’esposizione dell’auto distrutta della scorta di Falcone

Notizia in breve

Domani sarà esposta nel Giffoni Village, a Giffoni Valle Piana, un’auto distrutta appartenente alla scorta di un magistrato ucciso. La teca, visibile per tutta la giornata, riproduce il veicolo coinvolto in un attentato. L’esposizione fa parte di un’iniziativa dedicata alla memoria delle vittime della mafia. La vettura è stata sottoposta a restauro e mostra i danni subiti nell’attentato. L’evento mira a mantenere vivo il ricordo delle vittime e delle circostanze dell’attentato.