Nel 2023, il gruppo di volontari dedicato all’assistenza ai senzatetto è cresciuto da otto a oltre cento persone. Durante il weekend, più di cento volontari si sono impegnati ad aiutare i senza dimora nella zona di Milano, dedicando il loro tempo a questa attività anche quando altri preferiscono il tempo libero o il relax.

Rozzano (Milano) – Il weekend della solidarietà: oltre cento volontari in aiuto dei senza dimora di Milano. Mentre per molti il fine settimana significa mare, gite fuori porta o qualche ora di relax, per loro è il momento più intenso della settimana. Da diverse città dell’hinterland milanese parte una rete di solidarietà che coinvolge volontari provenienti anche da altre province lombarde. La destinazione è sempre la stessa: le strade di Milano, dove ogni domenica sera decine di persone senza dimora aspettano il loro arrivo. È la storia di Amici in Aiuto, una community nata nel 2023 e diventata in poco tempo un punto di riferimento per chi vive in strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Al fianco dei senzatetto, il grande cuore di Amici in Aiuto: “Nel 2023 eravamo in otto, ora un piccolo esercito”

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