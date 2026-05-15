Ci ri-gioco 3 torna al Prato il mercatino solidale dei giocattoli dei bambini | Un piccolo gesto un grande aiuto

Sabato 16 maggio alle 15 si svolgerà la terza edizione di “Ci ri-gioco”, il mercatino solidale dedicato ai giocattoli dei bambini, presso la palestra “Il Prato” di viale Carducci 31. L’evento si ripete con l’obiettivo di raccogliere fondi attraverso la vendita di giocattoli usati, coinvolgendo genitori e cittadini in un’iniziativa che mira a sostenere progetti di solidarietà. L’organizzazione invita a partecipare per contribuire con un piccolo gesto a un grande aiuto.

“Un piccolo gesto, un grande aiuto”. Sabato 16 maggio a partire dalle 15 nello spazio della palestra “Il Prato” di viale Carducci 31 torna il “Ci ri-gioco”, mercatino solidale dei giocattoli dei bambini giunto quest’anno alla terza edizione. I bambini metteranno a disposizione i loro giochi. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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