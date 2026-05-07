L' esercito dei candidati casertani nel piccolo borgo in Puglia | due aspirano a fare il sindaco

Nel borgo di Monteleone di Puglia, un comune di circa 900 abitanti nella provincia di Foggia, si registra una presenza significativa di candidati provenienti da Caserta. Due di essi si presentano come aspiranti sindaci, mentre l’intera lista del consiglio comunale comprende numerosi candidati casertani. La competizione elettorale si svolge in un contesto in cui diverse persone di origini casertane cercano di ottenere un ruolo pubblico nel piccolo centro dei Monti Dauni.

Un vero e proprio esercito di candidati casertani al consiglio comunale di Monteleone di Puglia, paesino di appena 911 abitanti dei Monti Dauni, in provincia di Foggia.Alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio sono ben 9 i candidati a sindaco, tra cui 2 casertani, e 86 quelli al consiglio.🔗 Leggi su Casertanews.it

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