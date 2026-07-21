Il cantante ha confermato di essere gay e di essere in una relazione con il cantante Leo Gassmann. La rivelazione è avvenuta durante un’intervista, dove ha dichiarato di voler essere sincero senza nascondersi dietro tabù o etichette. La coppia ha condiviso pubblicamente il loro rapporto, senza ulteriori dettagli sulla durata o altri aspetti personali. La notizia ha suscitato discussioni sui social media e tra i fan.

Per qualcuno esistono ancora categorie rigide nelle quali incasellare le persone, per altri, invece, i rapporti umani sono molto più complessi delle etichette. È proprio questa seconda visione a emergere dalle ultime dichiarazioni di Aiello, che ha deciso di raccontarsi con grande naturalezza, affrontando temi come sessualità, affettività e libertà personale senza il timore di essere giudicato. Aiello senza filtri e senza freni: così racconta le sue esperienze sessuali. Intervistato da MySecretCase, il cantautore ha parlato apertamente del proprio vissuto sentimentale e sessuale, spiegando di non aver mai sentito il bisogno di limitarsi in base al genere della persona con cui instaurava un rapporto: « Sia con uomo, che con un uomo e una donna, non mi sono fatto mancare nulla. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Aiello rivela se è gay e se è fidanzato con Leo Gassmann: il cantante si mette a nudo senza stupidi tabù

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