Cantine Aperte… hic! se beve se magna e se va al giro per la Toscana senza capì più nulla

Da lortica.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 30 e 31 maggio si svolge l’evento Cantine Aperte, con degustazioni di vino e cibo nelle cantine toscane. Durante il fine settimana, molti partecipanti visitano le aziende, assaporano prodotti locali e partecipano a tour tra le vigne. L’afflusso di visitatori è stato segnalato come elevato, con alcune aree affollate. Non sono stati registrati incidenti o problemi di sicurezza. L’evento si svolge su tutto il territorio regionale, senza restrizioni particolari.

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Oh. allora. ascolta. segnatevelo ma piano eh. che già me gira ‘l capo: il 30 e 31 maggio torna Cantine Aperte in tutta la Toscana. e qui non è roba da signorini. qui se beve sul serio. ma pure bene, eh! Cioè. praticamente aprono le cantine. tutte. o quasi. e te entri. assaggi. poi riassaggi. poi dici “ giusto un altro goccetto”. e bum. sei già a parlare co’ le vigne come fossero parenti. Però oh, è tutto organizzato. mica allo sbaraglio. c’è pure el turismo “rigenerativo”. che non ho capito bene cosa sia. ma suona bene e intanto te stai all’aria aperta co’ un bicchiere in mano, quindi apposto così. La capa de tutto, Anastasia Mancini, dice che le cantine devono diventà tipo mete da vacanza. 🔗 Leggi su Lortica.it

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