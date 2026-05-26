Il 30 e 31 maggio si svolge l’evento Cantine Aperte, con degustazioni di vino e cibo nelle cantine toscane. Durante il fine settimana, molti partecipanti visitano le aziende, assaporano prodotti locali e partecipano a tour tra le vigne. L’afflusso di visitatori è stato segnalato come elevato, con alcune aree affollate. Non sono stati registrati incidenti o problemi di sicurezza. L’evento si svolge su tutto il territorio regionale, senza restrizioni particolari.

Oh. allora. ascolta. segnatevelo ma piano eh. che già me gira ‘l capo: il 30 e 31 maggio torna Cantine Aperte in tutta la Toscana. e qui non è roba da signorini. qui se beve sul serio. ma pure bene, eh! Cioè. praticamente aprono le cantine. tutte. o quasi. e te entri. assaggi. poi riassaggi. poi dici “ giusto un altro goccetto”. e bum. sei già a parlare co’ le vigne come fossero parenti. Però oh, è tutto organizzato. mica allo sbaraglio. c’è pure el turismo “rigenerativo”. che non ho capito bene cosa sia. ma suona bene e intanto te stai all’aria aperta co’ un bicchiere in mano, quindi apposto così. La capa de tutto, Anastasia Mancini, dice che le cantine devono diventà tipo mete da vacanza. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Cantine Aperte… hic! se beve, se magna e se va al giro per la Toscana senza capì più nulla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Sansepolcro se magna, se ride e se fa festa: arriva “Primi dei Primi”, la sagra grossa della pasta!A Sansepolcro si tiene la tradizionale festa dedicata alla pasta, chiamata “Primi dei Primi”, dal primo al 3 maggio.

Leggi anche: Roma, ne resterà soltanto uno: cosa succede se va via Gasp o se va via Ranieri

Cantine Aperte 2026, in Abruzzo partecipano 53 cantine: record regionaleSabato 30 e domenica 31 maggio torna in Abruzzo Cantine Aperte, la storica manifestazione promossa dal Movimento Turismo del Vino ... laquilablog.it

Cantine Aperte 2026 diventa palcoscenico di nuove esperienzeIl vino non è solo degustazione, ma la chiave per entrare in contatto con il suo territorio, la sua cultura e le sue storie. Con questa consapevolezza ... orvietonews.it