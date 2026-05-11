Leo Gassmann censurato alla Sapienza FdI | Violenza ideologica senza senso
Durante un evento organizzato all'università, il cantante e compositore Leo Gassmann è stato interrotto e fatto allontanare dal palco da alcuni studenti. La decisione è stata motivata da un intervento ritenuto non conforme alle regole dell’evento. La notizia ha suscitato reazioni politiche, con un rappresentante di un partito di maggioranza che ha definito l’accaduto come una forma di violenza ideologica senza senso.
Leo Gassmann censurato alla Sapienza. Il figlio di Alessandro e nipote del più noto Vittorio Gassmann, vincitore nel 2020 di Sanremo Giovani, non ha potuto suonare presso l’ Università La Sapienza di Roma perché i soliti antagonisti di sinistra hanno boicottato la sua esibizione in quanto nata da un invito di Azione Universitaria, l’organizzazione degli studenti universitari di Fratelli d’Italia. “Un plauso all’artista Leo Gassmann, un giovane emergente ed una promessa nel mondo artistico a tutto tondo, per aver accettato l’invito di Azione Universitaria di suonare nell’ateneo della Sapienza”, dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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