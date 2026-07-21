Quattro persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione dei carabinieri contro abusi in strutture socio-sanitarie dell'Agro Aversano. Un individuo è stato portato in carcere, altri tre sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre una quarta persona ha ricevuto un divieto di dimora. Le indagini hanno riguardato episodi di violenza fisica e abusi sessuali ai danni di pazienti nelle strutture coinvolte.

Un arresto in carcere, tre ai domiciliari e un divieto di dimora. È il bilancio dell'operazione eseguita questa mattina dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza cautelare nei confronti di cinque persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, truffa, violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, violenza privata e violenza sessuale, con l'aggravante di aver agito ai danni di persone particolarmente vulnerabili. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Agro Aversano, pazienti picchiati e abusati sessualmente in strutture socio-sanitarie: quattro arresti

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