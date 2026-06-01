Rapina all' ex sindaco Aveta | Garantire sicurezza e legalità nell’Agro aversano

Pochi giorni fa, un ex sindaco e un imprenditore sono stati vittime di una rapina che ha coinvolto anche le rispettive consorti. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La vicenda ha portato a un intervento pubblico per garantire maggiore sicurezza e legalità nell’area dell’Agro Aversano. Nessuno dei coinvolti ha riportato ferite gravi. Le autorità stanno analizzando i dettagli dell’incidente per individuare i responsabili.

La rapina subita dall'ex sindaco di Teverola Dario Di Matteo e dall'imprenditore Giuseppe Marciano, insieme alle rispettive consorti, pochi giorni fa è al centro delle indagini da parte delle forze dell'ordine.A manifestare la propria solidarietà alle vittime è il consigliere regionale del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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