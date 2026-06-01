Un ex sindaco è stato aggredito ieri nell’Agro Aversano. La vittima, insieme a un altro uomo, è stata colpita con calci e pugni mentre si trovava in strada. La polizia sta indagando sull’accaduto. Nessun dettaglio sulle cause o sui responsabili. La vittima e il suo accompagnatore sono stati medicati in ospedale e dimessi con prognosi di alcuni giorni. La notizia ha suscitato reazioni di solidarietà tra le istituzioni locali.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Esprimo la mia piena vicinanza all’ex sindaco di Teverola Dario Di Matteo, a Giuseppe Marciano e alle loro famiglie, vittime di una grave aggressione”. Lo dichiara Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. “Saranno le autorità competenti ad accertare dinamica, responsabilità e movente, ma quanto accaduto impone una riflessione seria sulla sicurezza dei territori e sulla necessità di rafforzare la presenza dello Stato, in particolare nelle aree che da troppo tempo convivono con fragilità sociali, economiche e istituzionali. Teverola e l’intero Agro aversano – continua Aveta – hanno bisogno di presidi efficaci e investimenti sociali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aveta (M5S): “Garantire sicurezza e legalità nell’Agro aversano”

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