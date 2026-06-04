Alle nove del mattino, sotto un sole che ricorda luglio, i braccianti iniziano il lavoro nei campi, ricevendo 3 euro l’ora. Vengono descritti come schiavi dei ‘kapò’, sottoposti a sfruttamento e violenze. La giornata si svolge in condizioni dure, con un’intensa fatica. La situazione viene definita come una catena di soprusi e abusi, che si ripete ogni giorno nelle campagne della zona.

Cosenza, dal nostro inviato – Alle nove del mattino è già caldo come se fosse quello di luglio il sole che scalda la Sibaritide. È in questa distesa di terra brulla e polverosa, stretta tra il Parco del Pollino e la Sila Greca fino a tuffarsi nel blu intenso dello Ionio, che il caporalato ’grigio’ prolifica e miete vittime. “Non abbiamo mai sottovalutato la violenza in tutte le sue forme – osserva Federica Pietramala, segretaria generale di Flai Cgil per l’intera area – ma mai pensavamo che si potesse arrivare a tanto. Quello che è successo ci ha aperto gli occhi”. La lotteria del decreto flussi: tanti clic, pochi arrivi. Dalle domande ai... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La vita dei braccianti, schiavi dei ’kapò’: all’alba nei campi per 3 euro l’ora. “Una catena di sfruttamento e violenze”

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