Due imprenditori sono stati arrestati a Taranto nell’ambito di un’indagine sul caporalato e sull’inquinamento. L’operazione arriva due mesi dopo l’omicidio di un bracciante locale. La vicenda si sviluppa in due puntate e riguarda attività illegali legate allo sfruttamento del lavoro e alle questioni ambientali. L’indagine si concentra su presunti illeciti commessi da imprenditori coinvolti in pratiche abusive nel settore agricolo e ambientale.

Taranto Due mesi dopo l’omicidio del bracciante Bakari Sako, Taranto torna sulle cronache per una indagine sul caporalato Taranto Due mesi dopo l’omicidio del bracciante Bakari Sako, Taranto torna sulle cronache per una indagine sul caporalato Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Due mesi dopo l’omicidio del bracciante Bakari Sako, Taranto torna sulle cronache per una indagine sul caporalato. I carabinieri del gruppo tutela del lavoro di Napoli hanno... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Caporalato e inquinamento, arrestati due imprenditori

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