Aggredito in strada con un coltello
Un uomo di 21 anni è stato ferito con un coltello in strada a Segrate nella serata di domenica. È stato colpito con due tagli alle braccia e soccorso dai sanitari del 118. Le ferite non sono considerate gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono stati ancora identificati i responsabili. La vittima ha riportato ferite presumibilmente causate con un coltello o un taglierino.
Due tagli sulle braccia, presumibilmente inferti con un coltello, o un taglierino. Non sono gravi, per fortuna, le condizioni di un egiziano di 21 anni, soccorso dai sanitari del 118, nella serata di domenica a Segrate, dopo essere rimasto vittima di un accoltellamento in strada. L’allerta è scattata alle 22.30 nella frazione di Novegro, all’altezza del civico 2 di via Dante Alighieri, poco lontano dal luna park dell’Idroscalo. Il ferito, che è stato accompagnato in pronto soccorso con un’ambulanza, in codice verde, ha raccontato di essere stato avvicinato, poco prima, da un soggetto - del quale non ha fornito la descrizione -, che gli avrebbe chiesto della droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
ATTIMI DI TERRORE IN STRADA: MINACCIATI CON UN COLTELLO | 24/01/2026
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