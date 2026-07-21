Un uomo di 21 anni è stato ferito con un coltello in strada a Segrate nella serata di domenica. È stato colpito con due tagli alle braccia e soccorso dai sanitari del 118. Le ferite non sono considerate gravi. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono stati ancora identificati i responsabili. La vittima ha riportato ferite presumibilmente causate con un coltello o un taglierino.

Due tagli sulle braccia, presumibilmente inferti con un coltello, o un taglierino. Non sono gravi, per fortuna, le condizioni di un egiziano di 21 anni, soccorso dai sanitari del 118, nella serata di domenica a Segrate, dopo essere rimasto vittima di un accoltellamento in strada. L’allerta è scattata alle 22.30 nella frazione di Novegro, all’altezza del civico 2 di via Dante Alighieri, poco lontano dal luna park dell’Idroscalo. Il ferito, che è stato accompagnato in pronto soccorso con un’ambulanza, in codice verde, ha raccontato di essere stato avvicinato, poco prima, da un soggetto - del quale non ha fornito la descrizione -, che gli avrebbe chiesto della droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggredito in strada con un coltello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ATTIMI DI TERRORE IN STRADA: MINACCIATI CON UN COLTELLO | 24/01/2026

Notizie e thread social correlati

Firenze: aggredito con coltello e rapinato in via Baracca. Arrestato un 47enneA Firenze, un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver rapinato un passante in via Baracca, aggredendolo con un...

Rintracciato dalla polizia: Firenze: aggredito con coltello e rapinato in via Baracca. Arrestato un 47enneLa Polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 47 anni con l’accusa di aver aggredito con un coltello e rapinato un passante in via Baracca.

Temi più discussi: Aggressione con coltello in piazza Durante: spintonato e ferito per il cellulare, arrestati due uomini; Aggredito in strada con un coltello; Via Battistini: bloccano automobilista per rapinarlo, poi picchiano una infermiera del 118; Latina: arrestato un uomo di 40 anni che ha aggredito la madre.

Aggredito in strada con un coltelloDue tagli sulle braccia, presumibilmente inferti con un coltello, o un taglierino. Non sono gravi, per fortuna, le ... ilgiorno.it

Turista americano rapinato in centro a Milano dell'orologio da 80mila euro. In strada con la fidanzata, è stato aggredito da due uomini #ANSA x.com

Follia in strada: pestato a sangue dopo la liteIl diverbio nato da una manovra azzardata: in ospedale un imprenditore con 27 giorni di prognosi. Denunciato un 47enne ... msn.com