A Firenze, un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver rapinato un passante in via Baracca, aggredendolo con un coltello. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio, quando l’uomo ha sottratto dalla vittima denaro e oggetti di valore prima di essere fermato dagli agenti. L’indagine ha portato all’arresto dopo che la vittima ha fornito una descrizione dettagliata dell’aggressore, consentendo agli agenti di intervenire prontamente.

FIRENZE – La Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un uomo di 47 anni per rapina aggravata. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, il personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, transitando in Piazza Puccini, è stato fermato da un uomo con la richiesta d’aiuto dopo essere stato rapinato della sua bicicletta e minacciato. Secondo quanto ricostruito dalla vittima, cittadino malese di 40 anni, avrebbe percorso via Baracca con la sua bici per recarsi a lavoro, quando sarebbe stato affrontato dal 47enne che con la minaccia di un paio di tronchesi e minacciando di usare un coltello che teneva all’interno del marsupio, si sarebbe impossessato della bicicletta per poi fuggire a bordo di essa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: aggredito con coltello e rapinato in via Baracca. Arrestato un 47enne

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