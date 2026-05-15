La Polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 47 anni con l’accusa di aver aggredito con un coltello e rapinato un passante in via Baracca. L’intervento è avvenuto dopo una chiamata al 112, e gli agenti hanno rintracciato e fermato il sospettato poco dopo. La vittima ha riportato ferite giudicate guaribili in alcuni giorni. L’uomo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e si trova nel carcere di Firenze.

FIRENZE – La Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un uomo di 47 anni per rapina aggravata. Durante un servizio straordinario di controllo del territorio, il personale del Reparto Prevenzione Crimine Toscana, transitando in Piazza Puccini, è stato fermato da un uomo con la richiesta d’aiuto dopo essere stato rapinato della sua bicicletta e minacciato. Secondo quanto ricostruito dalla vittima, cittadino malese di 40 anni, avrebbe percorso via Baracca con la sua bici per recarsi a lavoro, quando sarebbe stato affrontato dal 47enne che con la minaccia di un paio di tronchesi e minacciando di usare un coltello che teneva all’interno del marsupio, si sarebbe impossessato della bicicletta per poi fuggire a bordo di essa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Rintracciato dalla polizia: Firenze: aggredito con coltello e rapinato in via Baracca. Arrestato un 47enne

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