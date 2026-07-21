Agenzia delle Entrate stop notifiche ad agosto ma nessun assalto fiscale | la smentita ufficiale

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato che le notifiche fiscali saranno sospese ad agosto, ma non ci sarà un aumento delle comunicazioni o controlli durante il periodo. La pausa estiva mira a evitare che contribuenti, famiglie, professionisti e imprese ricevano notifiche e scadenze importanti durante le ferie, ma non si prevede un incremento delle attività di controllo o di invio di comunicazioni da parte dell'agenzia in questo periodo.

La pausa estiva del Fisco serve a evitare che contribuenti, famiglie, professionisti e imprese debbano gestire comunicazioni e scadenze delicate nel pieno delle ferie. La sospensione delle notifiche ad agosto riguarda soprattutto l’attività dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, con alcune eccezioni per i casi urgenti. La pausa incide su notifiche, termini e conteggi, ma resta necessario verificare sempre il tipo di atto ricevuto, la data di consegna e la procedura a cui si riferisce. Si temeva inoltre una corsa agli invii prima delle vacanze. Qualcosa che il Fisco ha smentito fortemente. Sospensione notifiche Agenzia delle Entrate, cosa sapere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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