Agenzia delle Entrate | nessuna valanga di notifiche a luglio Ad agosto scatta la sospensione

Da dayitalianews.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A luglio, l’Agenzia delle Entrate non ha inviato un numero elevato di comunicazioni ai contribuenti. La sospensione delle notifiche è prevista a partire da agosto. L’ente ha precisato che non ci sono state concentrazioni anomale di cartelle esattoriali o lettere di compliance durante il mese scorso. Non sono state registrate variazioni significative nel numero di notifiche rispetto ai periodi precedenti.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Agenzia smentisce l’aumento straordinario di comunicazioni ai contribuenti. Non c’è stata alcuna concentrazione anomala di notifiche, cartelle esattoriali o lettere di compliance nel mese di luglio. A chiarirlo è l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione, che ha smentito le notizie diffuse nei giorni scorsi su un presunto aumento degli invii ai contribuenti. L’ente ha precisato che non si è verificata nessuna “tempesta” di comunicazioni fiscali e che le attività sono state programmate per evitare accumuli prima della pausa estiva prevista dalla normativa. Secondo i dati forniti dall’Agenzia, le lettere di compliance... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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