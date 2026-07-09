Agenzia delle Entrate stop ad agosto | cartelle avvisi e scadenze cosa cambia fino al 4 settembre
Fino al 4 settembre, le cartelle di pagamento, gli avvisi e le scadenze fiscali sono sospese. Durante il periodo, non vengono emessi nuovi atti di riscossione né avviate azioni di recupero. Tuttavia, i debiti già esistenti non vengono cancellati e le scadenze future restano in vigore. La pausa riguarda esclusivamente le attività di notifica e riscossione, senza bloccare completamente le procedure fiscali.
Ad agosto anche il Fisco rallenta, ma sarebbe un errore parlare di vacanza totale. La pausa estiva dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione non cancella debiti, non sospende ogni pagamento e non blocca l’intera macchina fiscale. Piuttosto, sposta in avanti l’invio di alcuni atti e congela determinati termini, con effetti molto concreti per contribuenti, professionisti, imprese e commercialisti. La notizia arriva in un momento particolarmente sensibile, dopo le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, intervenuta per smentire l’idea di una nuova ondata di cartelle e pignoramenti. Secondo l’ente, non c’è alcun picco straordinario: l’attività procede su livelli ordinari, in linea con quelli dell’anno precedente. 🔗 Leggi su Panorama.it
STOP alle cartelle ad agosto!
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