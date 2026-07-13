Un incendio scoppiato in un bar con birreria e musica dal vivo a Bangkok ha causato almeno 27 morti e decine di feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno spento le fiamme dopo circa trenta minuti. L'incendio si è verificato nella notte, causando danni significativi all'edificio. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incendio. Non sono stati ancora comunicati dettagli sulle circostanze esatte dell'incidente.

Un violento incendio ha devastato nella notte un locale con birreria e musica dal vivo a Bangkok, provocando almeno 27 morti e decine di feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme solo dopo circa mezz’ora. I video diffusi online dai soccorritori mostrano il rogo che avvolge il locale ‘Na Ladprao’, nella zona settentrionale della capitale thailandese. Dalla porta principale si sono levate alte colonne di fumo, mentre numerosi clienti hanno tentato di mettersi in salvo tra il panico e una fitta nube nera. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Il governatore di Bangkok, Chadchart Sittipunt, ha spiegato che gli investigatori esamineranno i materiali utilizzati per il soffitto e verificheranno se eventuali uscite di emergenza fossero ostruite, circostanza che potrebbe aver ostacolato l’evacuazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bangkok, un incendio in un bar provoca una strage: ci sono almeno 27 morti

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