Ucraina attacco russo nella notte | almeno nove morti e oltre 100 feriti – La diretta

Nella notte, un attacco aereo di vasta scala ha colpito diverse città in Ucraina, tra cui la capitale. L’attacco ha causato almeno nove morti e oltre 100 feriti. Sono stati utilizzati missili e droni durante l’operazione. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali che monitorano la situazione sul campo. L’attacco si inserisce in un aumento delle azioni militari da parte delle forze russe nel paese.

Si intensifica la guerra in Ucraina. Nella notte tra la Russia ha lanciato un attacco aereo su vasta scala contro il Paese, prendendo di mira diverse città ucraine, tra cui Kiev, con missili e droni. In tutto il Paese, almeno nove persone sono rimaste uccise e altre 105 ferite, secondo quanto riferito dalle autorità. Questo il bilancio riportato dai media ucraini. Secondo il Kyiv Independent, nella capitale almeno 4 persone sono rimaste uccise e altre 58 ferite, tra cui due bambini, ha dichiarato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Guerra in Ucraina – Tutte le notizie di oggi 2 giugno Inizio diretta: 020626 07:00 Fine diretta: 020626 23:00... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, attacchi nella notte. La guerra non si ferma

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Temi più discussi: Ucraina, ancora attacchi incrociati: colpita anche la Crimea; Ucraina; la vendetta di Putin, pioggia di missili e droni su Kiev; Drone colpisce la centrale nucleare di Zaporizhzhia, Mosca denuncia il primo raid mirato ucraino; Ucraina, la rappresaglia russa incendia Kyiv e uccide quattro persone.

L’episodio è avvenuto durante un massiccio attacco russo nella vicina regione ucraina di #Odessa x.com

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