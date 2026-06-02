Ucraina massiccio attacco russo nella notte | almeno 9 morti e oltre 100 feriti colpita Kiev

Nella notte tra il 1 e il 2 giugno, le forze russe hanno lanciato un attacco con missili e droni contro diverse città ucraine, colpendo in particolare Kiev. L'attacco ha causato almeno nove morti e oltre 100 feriti in tutto il paese.

(Adnkronos) – Nuova ondata di attacchi della Russia contro l'Ucraina. Nella notte tra l'1 e il 2 giugno, le forze di Putin hanno lanciato un massiccio raid aereo con missili e droni contro diverse città ucraine, causando almeno 9 morti e 105 feriti in tutto il Paese. Le aree più colpite risultano essere la capitale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ucraina, maxi attacco russo nella notte con missili e droni: lanciato anche il razzo Oreshnik

Notizie e thread social correlati

Ucraina, nella notte massiccio attacco missilistico russo, almeno 14 morti e 84 feriti a Kiev, Dnipro e OdessaNella notte, le forze russe hanno condotto un ampio attacco missilistico su diverse città ucraine, colpendo principalmente Kiev, Dnipro e Odessa.

Ucraina, attacco russo nella notte: almeno nove morti e oltre 100 feriti – La direttaNella notte, un attacco aereo di vasta scala ha colpito diverse città in Ucraina, tra cui la capitale.

Temi più discussi: Ucraina, la rappresaglia russa incendia Kyiv e uccide quattro persone; Ucraina, la guerra infinita. Massiccio attacco russo su Kiev; Ucraina, notte di fuoco: raid russo su Kiev e Dnipro, diversi morti; Ucraina; la vendetta di Putin, pioggia di missili e droni su Kiev.

Massiccio attacco russo contro l’Ucraina. Le autorità: Vittime e diversi palazzi a fuoco x.com

Massiccio attacco russo in Ucraina: almeno 9 morti e un centinaio di feriti. Su Kiev pioggia di missili e droniMissili e droni sulle città ucraine, solo nella capitale Kiev il bilancio è stato di 4 morti e una cinquantina di feriti. Crolla anche un edificio nella capitale, ci sono persone sotto le macerie ... msn.com

Un nuovo massiccio attacco russo contro l’UcrainaAlmeno dieci persone sono morte in diverse città tra cui Kiev, dove si cercano persone sotto le macerie di un palazzo crollato ... ilpost.it

La capitale dell'Ucraina, Kiev, colpita da un massiccio attacco con missili e droni reddit