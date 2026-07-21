AEW | Ecco perchè Kenny Omega sfiderà Kevin Knight a Redemption

Kenny Omega affronterà Kevin Knight a Redemption, una scelta che ha sorpreso i fan, considerando che Knight non è uno dei wrestler più noti nel roster. La decisione è stata comunicata dall'organizzazione, senza ulteriori dettagli sui motivi dietro questa scelta. La sfida avverrà durante l'evento, senza indicazioni di eventuali implicazioni future o altri incontri programmati tra i due. La promozione dell'incontro si è concentrata sulla presentazione di Knight come avversario di Omega.

I fan AEW si sono chiesti perchè Kenny Omega sfiderà un’avversario come Kevin Knight anzichè qualcuno di più affermato, ma ora abbiamo la risposta. Come anticipato, Kenny Omega avrà un match titolato contro Kevin Knight a Redemption, ma i fan sembrano abbastanza confusi riguardo questa scelta, dunque il motivo è proprio perchè la ALL ELITE sarebbe intenzionata a dare una vetrina di cartello all’ex Hit Row. Infatti Self Made Pro ha rivelato che dopo aver parlato con persone interne alla AEW, gli è stato detto che la compagnia crede che il suo pubblico pay-per-view sia abbastanza fedele da supportare la federazione anche quando utilizza grandi eventi per lanciare nuove stelle invece di affidarsi ai match di cartello più importanti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Kenny Omega vs. Kevin Knight set for AEW Redemption | Wrestling Observer Radio

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