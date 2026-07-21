Durante la finale dei Mondiali 2026, tutte le squadre, gli arbitri e il pallone ufficiale indossavano abbigliamento e accessori con il marchio Adidas. La presenza del logo è stata evidente in ogni dettaglio, dalla divisa delle nazionali fino al materiale usato in campo. La partita ha rappresentato una grande vetrina per il brand tedesco, che ha così consolidato la propria presenza nel torneo.

La finale dei Mondiali 2026 non è stata soltanto Argentina contro Spagna. È stata anche una gigantesca pubblicità per Adidas. Entrambe le nazionali arrivate fino all’ultimo atto del torneo indossavano infatti le Three Stripes, così come gli arbitri e persino il pallone ufficiale. Un finale praticamente perfetto per il brand tedesco, che dopo un mese di calcio, maglie sold out e merchandising diventato improvvisamente streetwear si prepara ora alla partita più importante: conquistare davvero il mercato americano e ridurre le distanze da Nike. Perché mentre lo Swoosh ha dominato la conversazione grazie a una campagna mondiale impossibile da ignorare, i primi dati suggeriscono che, sul fronte delle vendite, a portarsi a casa il trofeo sia stata Adidas. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Adidas ha vinto i Mondiali anche fuori dal campo: ora la vera sfida è battere Nike negli Stati Uniti

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