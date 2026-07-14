Mondiali tennis e Champions League | l’altra sfida dell’anno è quella tra Nike e Adidas Ecco chi vince sulle sponsorizzazioni

Nike e Adidas si contendono da oltre sessant’anni le sponsorizzazioni di squadre e atleti di alto livello. Quest’anno, le due aziende hanno rafforzato la loro presenza anche sui campi da gioco, puntando a ottenere contratti con le principali squadre di calcio, tennis e altri sport. La competizione si svolge tra le due marche, che investono milioni di euro per assicurarsi visibilità e contratti esclusivi.

Da oltre sessant’anni si sfidano per accaparrarsi le squadre e gli sportivi migliori del mondo. Quest’anno si sono ritrovate contro anche nei campi da gioco. Nike e Adidas sono gli sponsor leader dell’abbigliamento sportivo. Lo dicono i fatturati, come riportato dal Sole 24 Ore: nel 2025 quello dell’azienda statunitense ha toccato quota 46,3 miliardi di euro, anche se con una contrazione rispetto all’anno precedente. L’azienda tedesca invece può contare 24,8 miliardi, e ha registrato un aumento del 13% rispetto al 2024. Lo dice anche il campo: una squadra Nike ha affrontato un’altra sponsorizzata da Adidas sia nella finale di Champions League che in quella di Europa League, che sono le due migliori competizioni europee per club. 🔗 Leggi su Open.online

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