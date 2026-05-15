A Pechino Express la vera sfida è abbattere i pregiudizi | Chanel Totti ha vinto anche questo

A Pechino Express, la gara tra coppie di viaggiatori, si è conclusa con la vittoria di Chanel Totti e Filippo Laurino, conosciuti anche come i partecipanti de ‘I Raccomandati’. Durante la trasmissione, si è parlato di sfide legate anche a superare i pregiudizi, un aspetto che ha accompagnato il percorso dei concorrenti. Proprio al traguardo, si sono visti momenti di emozione, come una lacrima che ha attraversato le telecamere. La coppia ha concluso la competizione con un risultato che ha sorpreso alcuni spettatori.

(Adnkronos) – Si definiscono due apatici, eppure al traguardo una lacrimuccia l’abbiamo vista tutti. A vincere questa edizione di Pechino Express sono stati Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia de ‘I Raccomandati’. Un nome scelto prima ancora che potesse diventare un’etichetta affibbiata dagli altri. E forse è stato proprio questo il loro punto di forza: giocare d’anticipo, prendersi in giro da soli e dimostrare, chilometro dopo chilometro, che a Pechino Express non si vince per raccomandazione. Si vince con la testa dura – o con la 'capoccia', come direbbe una romana doc come Chanel – con la fatica, con la resistenza e, perché no, anche con una buona dose di fortuna. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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