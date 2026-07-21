Adele e Tom Ford sono stati visti in vacanza in Costiera Amalfitana prima di iniziare le riprese di un nuovo progetto. Durante il soggiorno, sono stati immortalati mentre si rilassavano a bordo di uno yacht e facevano un tuffo in una spiaggia nascosta. La presenza dei due è stata notata in uno degli ultimi spostamenti estivi nella regione, con immagini di momenti di relax tra amici.

Il canotto scivola silenzioso verso una spiaggia nascosta della Costiera Amalfitana, il tempo di un tuffo e poi si torna a bordo dello yacht. Un’immagine che racconta l’estate italiana di due amici, Adele e Tom Ford, in uno degli ultimi scampoli della loro estate. Prima che il set del loro nuovo film, Un Grido Fino Al Cielo, li richiami all’ordine. È più di una semplice vacanza italiana, questa. È l’attesa di un debutto attoriale già annunciato e molto chiacchierato. E anche l’attesa di un ritorno dietro la macchina da presa che si aspettava da tempo. Tom Ford, regista premiato a Venezia per Animali notturni, porta con sé Adele, 16 Grammy e un Oscar per Skyfall, verso il primo, vero ciak della sua carriera. 🔗 Leggi su Amica.it

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© Amica.it - Adele in vacanza in Costiera Amalfitana con Tom Ford prima delle riprese di "Un grido fino al cielo": tuffi, amici e grande attesa

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