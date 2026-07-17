L’ordinanza che avrebbe vietato il passaggio ai mezzi pesanti sulla Costiera Amalfitana è stata sospesa fino al 27 luglio. La decisione riguarda anche il divieto di transito per i bus turistici in alcune zone chiave della rete stradale interna. La misura, annunciata in precedenza, non entrerà in vigore immediatamente e resta in sospeso fino alla data stabilita.

Tempo di lettura: 2 minuti La stretta sulla viabilità della Costiera Amalfitana, che avrebbe impedito anche ai bus turistici di attraversare alcuni tratti strategici della rete interna, per ora non scatterà. L’ordinanza che vieta il transito ai mezzi pesanti lungo la SR ex SS 373 e la SR ex SS 366 è stata infatti sospesa fino al 27 luglio, mentre la percorribilità lungo le due arterie sarà garantita fino al 30 settembre, grazie alla sintesi raggiunta tra la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi e la Provincia di Salerno. Si è trattato di un confronto serrato, ma costruttivo, quello che si è svolto ieri sera nella sede dell’amministrazione provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Costiera Amalfitana, stop rinviato: sospesa fino al 27 luglio l’ordinanza sui mezzi pesanti

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