È morto a 74 anni l’avvocato e ex consigliere comunale Sante Nociaro, residente a Civitanova. Nociaro, originario di Fontespina, aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale a metà degli anni Novanta nel gruppo del Ccd, formazione politica guidata a livello nazionale da Pierferdinando Casini e a livello locale da Carlo Alberto Centioni.

All’età di 74 anni è scomparso a Civitanova il noto avvocato Sante Nociaro di Fontespina. A metà degli anni Novanta era stato consigliere comunale a Palazzo Sforza nelle fila del Ccd, la formazione politica capitanata a livello nazionale da Pierferdinando Casini, mentre in sede locale da Carlo Alberto Centioni. L’avvocato Nociaro ha lasciato la moglie Angela Cimadamore e i figli Carlo Alberto e Massimiliano. I funerali si sono svolti presso la chiesa di San Gabriele, dove ha celebrato il rito funebre il don Piero Pigliapoco. "Ricordo con affetto l’amico Sante – ha detto Carlo Centioni – per la sua calma, la sua umanità, il suo modo di ragionare da persone mite, che incarnava nella sua persona i valori del centro cattolico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio all’avvocato ed ex consigliere. Sante Nociaro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio a Barbetti. Geometra ed ex consigliere

Sante o meretrici? Elena ed Ecuba, il mito va a processo DomaniDomani si terrà un processo contro Elena ed Ecuba, figure mitologiche coinvolte in una discussione sulla loro interpretazione.