Addio a Barbetti Geometra ed ex consigliere

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

È deceduto a 91 anni Fabio Barbetti, noto geometra ed ex consigliere comunale. La sua scomparsa è stata annunciata dalla comunità di Sinalunga, dove era molto conosciuto e stimato. La notizia ha suscitato cordoglio tra i residenti, che lo ricordano come una figura di rilievo nel territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sinalunga piange uno dei suoi figli a cui era molto affezionata. Se ne è andato, a 91 anni, Fabio Barbetti, persona molto nota in tutto il territorio comunale e un protagonista della vita sinalunghese. Nato il 27 gennaio 1935 a Sinalunga, Barbetti è stato un apprezzato geometra, professione che aveva iniziato molto giovane, già dalla fine degli anni ‘50 del Novecento. La sua mano si è vista in tante opere, dando un contributo forte allo sviluppo di Sinalunga, territorio che è un riferimento assoluto per la Valdichiana, dimostrandosi un professionista serio e con tanta passione, come lo ricorda chi lo ha conosciuto bene. Un riferimento e un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

addio a barbetti geometra ed ex consigliere
© Lanazione.it - Addio a Barbetti. Geometra ed ex consigliere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Muore consigliere ed ex vicesindaco: stroncato da un malore improvvisoLa comunità di Dragoni piange la scomparsa di Pierino Piucci, consigliere ed ex vicesindaco, morto improvvisamente a causa di un malore.

Arresti nel Barese per droga ed estorsioni, anche un candidato consigliere in lista PdNel Barese, i carabinieri hanno eseguito un'operazione che ha portato all'arresto di 13 persone, tra cui un candidato al consiglio comunale di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web