addio a barbetti geometra ed ex consigliere

È deceduto a 91 anni Fabio Barbetti, noto geometra ed ex consigliere comunale. La sua scomparsa è stata annunciata dalla comunità di Sinalunga, dove era molto conosciuto e stimato. La notizia ha suscitato cordoglio tra i residenti, che lo ricordano come una figura di rilievo nel territorio.

Sinalunga piange uno dei suoi figli a cui era molto affezionata. Se ne è andato, a 91 anni, Fabio Barbetti, persona molto nota in tutto il territorio comunale e un protagonista della vita sinalunghese. Nato il 27 gennaio 1935 a Sinalunga, Barbetti è stato un apprezzato geometra, professione che aveva iniziato molto giovane, già dalla fine degli anni ‘50 del Novecento. La sua mano si è vista in tante opere, dando un contributo forte allo sviluppo di Sinalunga, territorio che è un riferimento assoluto per la Valdichiana, dimostrandosi un professionista serio e con tanta passione, come lo ricorda chi lo ha conosciuto bene. Un riferimento e un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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