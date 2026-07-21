Addio al famoso giornalista italiano la notizia è appena arrivata

Il giornalista e corrispondente di La7 da Washington è deceduto improvvisamente all’età di 50 anni a causa di un malore. La notizia ha suscitato grande commozione nel mondo dell’informazione italiano. Compatangelo, noto per il suo lavoro come cronista, era in servizio quando si è verificato il decesso. La sua scomparsa ha lasciato senza parole colleghi e amici. La notizia è stata confermata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Il mondo dell’informazione italiana è in lutto per la morte di Daniele Compatangelo, giornalista e corrispondente di La7 da Washington. Il cronista è morto improvvisamente all’età di 50 anni, in seguito a un malore. La conferma della notizia è arrivata dalla madre, facendo rapidamente il giro delle redazioni e degli ambienti giornalistici nei quali Compatangelo aveva lavorato nel corso della sua lunga attività. La scomparsa di Daniele Compatangelo interrompe il percorso di un professionista che aveva raccontato per anni gli Stati Uniti al pubblico italiano, seguendo da vicino la politica federale, la Casa Bianca e i principali snodi dell’attualità internazionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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