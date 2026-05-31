Addio a nonna Margherita! La notizia è appena arrivata

Da tvzap.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nonna Margherita è deceduta all’età di 89 anni. Era nota sui social network per i video realizzati con la nipote. La notizia è stata annunciata recentemente.

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Si è spenta all’età di 89 anni Nonna Margherita, volto molto conosciuto sui social network grazie ai filmati realizzati insieme alla nipote Mariagrazia Imperatrice. La donna era diventata negli anni un punto di riferimento per migliaia di utenti, conquistando il pubblico con la sua spontaneità, la simpatia e il rapporto speciale mostrato nei contenuti condivisi online. L’annuncio della scomparsa è arrivato nella mattinata del 31 maggio attraverso un messaggio pubblicato su Facebook dalla figlia, Cinzia Paglini. Nel post, carico di commozione, la donna ha salutato la madre con parole di grande dolore, raccontando di aver ricevuto la notizia della sua morte nelle prime ore della giornata. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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